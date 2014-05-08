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أنشيلوتي يقلل من خطورة إصابة رونالدو

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أنشيلوتي يقلل من خطورة إصابة رونالدو أنشيلوتي يقلل من خطورة إصابة رونالدو

أ ش أ - أكد كارلو انشيلوتى مدرب ريال مدريد انه لا يعتقد ان الاصابة التى تعرض لها النجم كريستيانو رونالدو فى مباراة بلد الوليد ستكون خطيرة .

وكان المدرب الايطالى قد اضطر الى تغيير رونالدو بسبب الاصابة عقب ثماني دقائق من بداية المباراة التى انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

ومن المعروف ان النجم البرتغالى الشهير الحائز على جائزة افضل لاعب فى العالم من الفيفا كان قد عاد مؤخرا فقط الى اللعب بعد ان شفى من اصابة عانى منها فى ركبته كما تعرض لمشاكل ايضا فى العضلة الضامة.

غير ان انشيلوتى قلل من المخاوف التى ثارت حول اصابة رونالدو واحتمال ان تتسبب فى حرمانه من المشاركة فى مباراة نهائى دورى الابطال امام اتليتكو مدريد فى 24 من الشهر الحالي.

وقال المدرب الايطالى " اننى لا اعتقد ان اصابة رونالدو ستكون اصابة خطيرة او انها ستؤثر على مشاركته فى مباراة النهائى ، ولكننى فضلت فقط ان اغيره قبل نهاية المباراة كى لا اجازف بابقائه فى الملعب مما قد يؤدى الى تفاقم اصابته بدرجة اكبر ".

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فيديو اليوم السابع