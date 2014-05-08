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ليفربول يجري مفاوضات لضم تيو من برشلونة

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ليفربول يجري مفاوضات لضم تيو من برشلونة ليفربول يجري مفاوضات لضم تيو من برشلونة

أ ش أ - شرع نادى ليفربول فى اجراء مفاوضات مع المسئولين فى برشلونة الاسبانى لضم النجم الشاب كريستيان تيو فى نهاية الموسم الحالي.

وكان الريدز قد اجرى مفاوضات سابقة لضم تيو الذى يبلغ من العمر 22 عاما الصيف الماضى ولكن تلك المفاوضات باءت الفشل حيث قام اللاعب آنذاك بتوقع عقد جديد.

غير ان وضعية تيو تراجعت فى النادى الكتالونى خلال هذا الموسم الى حد ان المسئولين فى البارسا – الذين يعتزمون اجراء تغييرات موسعة فى الفريق – ابلغوا اللاعب بأنه بوسعه ان يبحث لنفسه عن ناد اخر .

وقد عاد ليفربول الى المنافسة مرة اخرى حيث اعطى بريندان رودجرز مدرب الفريق الضوء الاخضر لمسئولى ادارة النادى كى يبدأوا فى اجراء مفاوضات لضم تيو مقابل حوالى 8 ملايين جنيه استرليني.

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