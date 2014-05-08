شنت الوايت نايتس المنتمية لجماهير نادى الزمالك هجوما عنيفا على عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بعبارات خاصة على هامش حضورهم لمران الفريق مساء اليوم .
> وردد أعضاء الرابطة هتاف: ياعامر إصحى وفوق .. هناخد الدوري عافية وذوق .
> يُذكر أن الثلاثي المجلس شريف منير ومصطفى العماري واحمد مرتضى منصور حرصوا على حضور المران لشد أزر اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
“وايت نايتس” تُهاجم لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال مران الفريق اليوم
شنت الوايت نايتس المنتمية لجماهير نادى الزمالك هجوما عنيفا على عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بعبارات خاصة على هامش حضورهم لمران الفريق مساء اليوم .