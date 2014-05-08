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ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن ارتفاع شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

غلب الارتفاع على أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن اليوم الخميس، حيث ارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للانشاءات وهيرمس القابضة، بينما استقرت شهادات ايداع البنك التجاري.
> وارتفعت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم 03ر0 نقطة بنسبة 3.66% ليسجل 85ر0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 87ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 80ر0 دولار.
> كما ارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم للإنشاءات لأول مرة منذ فترة طويلة 04ر0 نقطة بنسبة 0.10% لتسجل 05ر42 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 02ر43 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 02ر43 دولار.
> وارتفعت شهادات ايداع مؤسسة هيرمس القابضة 01ر0 نقطة بنسبة 0.29% لتسجل 45ر3 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها عند 45ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 27ر3 دولار.
> واستقرت شهادات ايداع البنك التجاري الدولي عند 04ر5 دولار.. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 04ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها 00ر5 دولار.

أ ش أ

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