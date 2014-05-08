مكتشف ‏”كورونا”‬: الفيروس خطير وقتل 28 % من المصابين به في العالم



> قال الدكتور علي محمد زكي مكتشف فيروس مرض “كورونا” بالسعودية ، إن المرض الذي ينتشر في 15 دولة حول العالم، يعد أحد “الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان”، مشيرا إلى أنه “تسبب في وفاة 28% من المصابين به حول العالم”.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بنقابة أطباء مصر بالعاصمة القاهرة اليوم الخميس، أضاف الطبيب علي محمد زكي وهو أستاذ ميكروبيولوجي بكلية الطب جامعة عين شمس، شرقي القاهرة، أن “آخر الإحصائيات حول ضحايا كورونا في العالم تشير إلى إصابة 495 حالة توفى منها 141″، دون توضيح تاريخ تلك الإحصائية، ودون توضيح مزيد من التفاصيل عن الدول التي عرفت ضحايا الفيروس.