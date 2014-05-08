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توقعات بحرمان رئيسة وزراء تايلاند من العمل السياسي 5 سنوات

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توقعات بحرمان رئيسة وزراء تايلاند من العمل السياسي 5 سنوات توقعات بحرمان رئيسة وزراء تايلاند من العمل السياسي 5 سنوات

يرجح أن يقر مجلس الشيوخ التايلاندي، حرمان رئيسة الوزراء، ينجلاك شيناوترا، من ممارسة السياسة لـ5 سنوات إثر قرار اتخذته لجنة مكافحة الفساد الخميس بعد إقالتها.

وأعلن العضو في لجنة مكافحة الفساد، فيشا مهاخون، في مؤتمر صحفي أنها تواجه حرمانها من ممارسة السياسية 5 سنوات.

وأوضح أنه في المقابل، لم يشمل ذلك القرار أعضاء العشرين الذين أفلتوا الأربعاء الماضي من الإقالة، وأدانت لجنة مكافحة الفساد، رئيسة الوزراء بتهمة الإهمال في قضية برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الرز.

وسيحال الملف قريبا على القضاء ومجلس الشيوخ في آن واحد، وقد يتخذ مجلس الشيوخ قراره سريعا لمنع ينجلاوك من ترؤس لائحة حزب «بويا ثاي» في الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من يوليو، وقد حرم مجلس الشيوخ شقيقها ثاكسين شينواترا، من ممارسة السياسة 5 سنوات لكنه رغم ذلك ما زال يعتبر شخصية نافذة على الساحة السياسية.

وأعلن المتظاهرون التايلانديون الذين يحتلون الشوارع منذ 6 أشهر الخميس، أنهم مستعدون لتشكيل حكومة تمثلهم.

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