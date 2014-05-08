«ميركل» قلقة بشأن مشاركة «بوتين» في أول عرض عسكري بالقرم بعد ضمها لروسيا

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، عن قلقها للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن المعلومات، التي تحدثت عن نيته المشاركة في عرض عسكري يجري، الجمعة، في شبه جزيرة القرم، بحسب ما صرح وزير الخارجية، فرانك فالتر شتاينماير.

وقال الوزير إن «المستشارة سألته شخصيا عن ذلك، وترك الجواب مفتوحا عما إذا كان سيشارك شخصيا».

وفي حال مشاركة «بوتين» في العرض الذي سيجري في مدينة سيفاستوبول للاحتفال بالانتصار السوفيتي على النازيين في الحرب العالمية الثانية، فستكون هذه أول زيارة يقوم بها إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية منذ ضمها إلى روسيا.

وصرح الوزير للتلفزيون الألماني إن «العرض العسكري ليس أمرا جيدًا« نظرا للمكان الذي يقام فيه. وقال: «إذا شارك فيه بوتين، فإن ذلك سيجعل الأمور أكثر صعوبة مما هي عليه الآن».