الأهلي يواجه المحلة في المكس

قررت لجنة المسابقات نقل مباراة الأهلي وغزل المحلة المقرر إقامتها الأحد المقبل في الدوري الممتاز، إلى ملعب المكس بالإسكندرية لتعذر إقامتها على ملعب الأخير بسبب الظروف الأمنية.

وأخطرت مديرية أمن الغربية مسؤولي غزل المحلة بتعذر إقامة المباراة على ملعب الثلاث مداخن، ليطلب المحلة من اتحاد الكرة تحديد ملعب أخر.

ووقع اختيار لجنة المسابقات باتحاد الكرة على خوض المباراة على ملعب المكس.

ويسعى المارد الأحمر للفوز لتأكيد التأهل إلى الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز، حيث يحتل الصدارة برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة.

يُذكر أن الأهلي فاز في الدور الأول بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد من ركلة جزاء.