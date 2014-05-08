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النقابة العامة للتمريض : ننتظر إقرار الرئيس قانون مزاولة المهنة

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الدكتورة كوثر محمود، نقيبة النقابة العامة للتمريض ووكيلة وزارة الصحة لشئون التمريض

الدكتورة كوثر محمود، نقيبة النقابة العامة للتمريض ووكيلة وزارة الصحة لشئون التمريض بكفر الشيخ

ناقشت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة النقابة العامة للتمريض ووكيلة وزارة الصحة لشئون التمريض، مشاكل التمريض بالمستشفى العام وببقية الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية.

وأكدت الدكتور كوثر محمود تميز كفر الشيخ بعدم وجود إضرابات للممرضات والممرضين وأنها اليوم تتفقد أحوال التمريض ومناثشة أحوال التمريض.

وأضافت أننا ننتظر قانون مزاولة مهنة التمريض الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء والآن في انتظار موافقة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وعادة ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات.

الدكتورة كوثر محمود، نقيبة النقابة العامة للتمريض ووكيلة وزارة الصحة لشئون التمريض بكفر الشيخ

الدكتورة كوثر محمود، نقيبة النقابة العامة للتمريض ووكيلة وزارة الصحة لشئون التمريض بكفر الشيخ

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