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قاضى “الهروب الكبير” يرفض طلب الدفاع زيارة نجل مرسى لوالده كى لا تتأخر طائرته

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قاضى “الهروب الكبير” يرفض طلب الدفاع زيارة نجل مرسى لوالده كى لا تتأخر طائرته قاضى “الهروب الكبير” يرفض طلب الدفاع زيارة نجل مرسى لوالده كى لا تتأخر طائرته

طلب أسامه الحلو دفاع المتهمين من قاضى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الاخوان، أن يتم السماح بدخول نجل الرئيس السابق أسامة لزيارة والده لمدة 5 دقائق وتسليم الملابس الزرقاء للمتهمين .. إلا أن القاضى رفض ذلك ، مبررا سبب الرفض أنه لابد من تحرك الطائرة فى توقيت مناسب ولا يجوز التأخير عن ذلك ، حتى لا يعرض حياة والده للخطر ومراعاة الظروف الجوية .. ثم أمرت المحكمة برفع الجلسة لصدور القرار

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

وتضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

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