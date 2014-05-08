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تأجيل وصول مدرب اتحاد جدة الجديد

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تأجيل وصول مدرب اتحاد جدة الجديد تأجيل وصول مدرب اتحاد جدة الجديد

تأجل وصول المدرب الإسباني راؤول كانيدا المدير الفني الجديد لنادي النصر إلى الجمعة بسبب تأخر استخراج تأشيرة السفر إلى .

وذكرت تقارير سعودية أن كانيدا كان من المقرر أن يصل إلى ناديه الجديد يوم الأربعاء الماضي ولكن تأخره في إنهاء الإجراءات تسبب في تأجيل موعد وصوله.

وتعاقد نادي النصر مع كانيدا لمدة موسمين ليأتي خلفا للأوروجوياني دانييل كارينيو الذي فضل عدم الاستمرار مع الفريق رغم نجاحه الكبير في الموسم المنقضي.

وأشارت التقارير أن عقب وصول كانيدا سيجتمع مع الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر لتحديد مراكز اللاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

كما سيناقش المدرب الإسباني والأمير فيصل كافة التفاصيل المتعلقة بمعسكر النصر الخارجي والذي من المقرر إقامته في تركيا قبل شهر رمضان.

يذكر أن كانيدا سبق وأن درب نادي اتحاد جدة السعودي من قبل ولكنه رحل لسوء النتائج في فبراير من عام 2013.

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