بالصور.. كواليس الحوار الأول للسيسي

كشفت مجموعة قنوات CBC عن كواليس الحور الأول للمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، المرشح الرئاسي، الذي أجراه مع كل من الإعلاميان إبراهيم عيسى، ولميس الحديدي.

وكان الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كشف مساء الأربعاء، كواليس أول حوار تليفزيوني أجراه إلى جانب الإعلامية لميس الحديدي، مع المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح في انتخابات الرئاسة.

وقال عيسى في برنامج «رئيس مصر» على فضائية «أون تي في»، الأربعاء، إن الحوار بدأ من الساعة الواحدة و10 دقائق ظهراً وحتى السابعة إلا الثلث من مساء اليوم نفسه، حيث تناولوا طعام العشاء عقب اللقاء في حضور الإعلامية لميس الحديدي.

وأوضح أن أول لقاء جمعه بالمشير السيسي كان في إبريل 2011، حيث كان الأخير يشغل منصب مدير المخابرات الحربية، في وجود اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، وعدد من الإعلاميين.

وأشار إلى أنه كان يلتقي السيسي يوم الإثنين من كل أسبوع بشكل شبه دائم في وجود العصار، واللواء عباس كامل، مدير مكتب المشير، وأن اللقاءات توقفت مع أحداث شارع محمد محمود في 19 نوفمبر 2011، لاختلافه مع سياسات المجلس العسكري، وأن الاتصالات بينهما توقفت حتى الحوار، وقال إن عدد لقاءاته مع السيسي تبلغ مدتها 50 ساعة وهي مدة كافية للتعرف أي شخصية، حسب تعبيره.

ورأى عيسى أن السيسي لديه رحابة صدر وقبول للرأي اﻵخر واحترام لمؤسسات الدولة، وأن أكثر إجابة فاجأته هي ربطه زيارته لإسرائيل بشرط إعلان القدس عاصمة لفلسطين، ولفت إلى أن أعجب بتأكيد المشير عدم تواجد أى دور لجماعة الإخوان المسلمين حال فوز الأخير بمنصب الرئيس.

وكان ألبرت شفيق رئيس قناة أون تي في، كشف في وقت سابق أن مفاوضات إجراء الحوار مع المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، بدأت مع حملته منذ 10 أيام، وإن الحملة بالتنسيق مع القنوات اختارت الإعلاميين لميس الحديدي وإبراهيم عيسى لإجراء الحوار.

وأضاف شفيق، في تصريحات لمصري اليوم، الإثنين، أن تسجيل الحوار مع المشير تم مساء الأحد في أحد الاستديوهات الخاصة، وأن الحوار سيذاع يومي الإثنين والثلاثاء على جزئين كل جزء مدته ساعتين.

وكشف أن الحوار لم يحضره أحد إلا بعض أعضاء الحملة، وأنا بصفتي رئيس مجلس إدارة أون تي في، ومحمد الأمين، رئيس مجلس إدارة سي بي سي، ومحمد هاني، رئيس تحرير سي بي سي.

يذكر أن الجزء الأول من اللقاء سيذاع في التاسعة مساء الإثنين، في بث مشترك لقناتي أون تي في وسي بي سي.