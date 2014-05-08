بالصور.. محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين‎ بمركز المنشاة

حضر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ظهر اليوم حفل التصالح المقام بين عائلة آل دياب وعائلة آل الخولى بناحية الخنابيص بأولاد على بمركز المنشاة ، وذلك بحضور اللواء أكرم توفيق رئيس قطاع الجنوب و نائبا عن مدير امن سوهاج ، والمستشار ابوالمجد احمد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة وفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز – مدير مكتب الوعظ بمركز المنشاة , ولفيف من القيادات الشعبية والامنية والعمد والمشايخ بالقرى المجاورة , ورجال الدين الاسلامى والمسيحى .

بدأت مراسم الحفل بالاستماع لما تيسر من القران الكريم ، اعقبه كلمة لفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز وضح فيها اهمية التصالح وعظم اجرة فى الحياة الدنيا وفى الاخرة وفضل ونعم الله سبحانه وتعالى على عباده , تلى ذلك اجراء مراسم الصلح ، حيث قام احد افراد عائلة آل سليمان بتقديم الكفن لاحد افراد عائلة آل الجوينى والقسم على التصالح ونزع الغل والحقد والكراهية والحسد من الصدور وتبديلهما بالمحبة والمودة والصفح والسماح وعدم نقض العهد بين العائلتين .

وتحدث المستشار أبوالمجد عن اهمية انه لابد ان تكون المصالحة حقنا للدماء ولم الشمل فالعفو عن الآخرين من أخلاق الانبياء، وانه لابد أن يتم الصلح بتراضى كافة الاطراف حتى تتحقق القيم النبيلة .

وفى مستهل حديثه بهذه المناسبة قدم محافظ الاقليم الشكر للعائلتين المتصالحتين وكل من شارك فى الصلح ولو حتى بكلمه طيبة مشيرا الى انه آن الاوان لابعاد السلاح عن الايادى فالثألر لا يجلب الا الخراب والدمار وتعطيل المصالح .

وأضاف أن السبب الأصلى لاهمال الحكومات للصعيد وتهميشه هو وجود السلاح فالثأر يمثل خسران للمحافظة بأكملها وليس للعائلتين المتخاصمتين فقط .

وفى نهايه حديثه، أكد المحافظ على ضرورة ان تأخذ سوهاج مكانها الطبيعى بين المحافظات الاخرى فى المشاركة فى اختيار الرئيس القادم لمصر، مؤكدا على ان لا يدعم مرشحا بعينه ولكن هو يريد ان يشارك ابناء سوهاج فى اختيار الرئيس القادم ، لمحو افكار التهميش عن الصعيد .