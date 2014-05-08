فيديو.. محمد بن راشد يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للغة العربية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للغة العربية الذي يعقد تحت رعاية سموه في فندق البستان روتانا بدبي بمشاركة أكثر من 500 متحدث وألف مشارك من دولة الإمارات وأنحاء الوطن العربي.

وكان سموه قد استقبل على هامش المؤتمر بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عددا من الوزراء والعلماء والخبراء المشاركين في المؤتمر الذي انطلق صباح اليوم تحت شعار " الاستثمار في اللغة العربية ومستقبلها الوطني والعربي والدولي ".

وقد رحب سموه بالضيوف وتمني لهم النجاح في أعمال مؤتمرهم وتقديم المزيد من المقترحات والحلول من أجل اللغة العربية لغة القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين بلسان عربي.

ودعا سموه النخب العربية وذوي الاختصاص والباحثين في مجال اللغة العربية إلى التنسيق فيما بينهم وترسيخ جسور التواصل بين الهيئات والجهات المختصة والجامعات ووزارات التربية والتعليم العالي والثقافة في الوطن العربي لوضع أسس وآليات علمية وعملية لتعميم ونشر اللغة العربية في أوساط الأجيال الصاعدة والشباب وتشجيعهم بأساليب سلسلة وحضارية للإقبال على تعلم وفهم لغتهم العربية الأم والتمسك بها والحفاظ عليها مع التأكيد على أهمية الترجمة والتدريب وتنظيم الندوات وورش العمل المتخصصة للشباب العربي.

من جهتهم أعرب المشاركون عن اعتزازهم بتوجه زعيم عربي نحو حماية اللغة العربية وتنميتها ونشرها وحفظها من خلال اهتمام سموه بهذه اللغة القرآنية مشيدين بمبادرات سموه الوطنية والقومية خاصة وآخرها " جائزة محمد بن راشد للغة العربية " العالمية التي جاءت من منطلق حرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على لغة الضاد وحمايتها وتحفيز الشباب وشرائح أخرى في المجتمعات العربية على الاهتمام بلغتهم التي ترمز إلى هويتهم القومية والاسلامية وفي الوقت عينه كي تتواكب وروح ومتطلبات العصر والتكنولوجيا حتى يسهل على الأجيال المتلاحقة في الوطن العربي استخدامها وفهمها والتمسك بها بل والتفاخر بها " كلغة أم ".

حضر اللقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة عبدالغفار حسين الكاتب والصحافي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين باللغة والمثقفين والقيادات التربوية والتعليمية في الدولة ومن عدد من الدول العربية الذين يشاركون في أعمال المؤتمر الذي ينظمه المجلس الدولي للغة العربية ومقره بيروت.

ولدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قاعة المؤتمر عزفت الموسيقى بالسلام الوطني.

ثم ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع كلمة في المناسبة شكر فيها باسم المؤتمر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واعتزازه بحرص سموه الكبير على تعزيز مكانة ودور اللغة العربية في عالم متعدد اللغات والثقافات ورعاية سموه للمؤتمر وكل الندوات والأنشطة المتصلة بتفخيم وحماية لغتنا العربية الجميلة التي تعني لنا كأمة عربية الهوية والتاريخ والثقافة والعزة والانتماء.

وأشار معاليه إلى جائزة محمد بن راشد للغة العربية التي وصفها بمبعث فخر واعتزاز لكل عربي كونها تساهم بشكل فاعل في تكوين المستقبل الوطني والعربي والدولي للغة الضاد وهذا هو محور جلسات المؤتمر.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " إلى المؤتمرين وترحيب سموه بهم على أرض الامارات الطيبة مؤكدا حرص سموه على أن تكون اللغة العربية هي الأساس المتين للنهضة الوطنية والقومية الناجحة ويوصينا سموه باستخدام هذه اللغة الأم الاستخدام الأمثل باعتبار ما تمثله من قوة هائلة في صياغة هويتنا الوطنية والعربية والتعبير عن وجدان الأمة وتشكيل حاضرها وتحديد مسيرتها في المستقبل.

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