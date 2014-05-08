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50 قتيلاً من قوات «الأسد» بتفجير فندق في حلب

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قالت تنسيقية إعلامية معارضة، الخميس، إن 50 قتيلاً من قوات النظام السوري سقطوا بتفجير فندق كانوا يتمركزون فيه بمدينة حلب شمال البلاد.

وفي بيان مقتضب أوردته، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 50 قتيلاً سقطوا بانفجار فندق الكارلتون القريب من قلعة حلب الأثرية، الذي تتخذه تلك القوات مركزاً لها في الأحياء التي تسيطر عليها من مدينة حلب شمال سوريا.

وكانت تنسيقيات إعلامية معارضة، ذكرت في وقت سابق، إن العشرات من قوات النظام سقطوا ما بين قتيل وجريح بانفجار فندق الكارلتون.

وأوضحت التنسيقيات أن الانفجار ناتج عن تلغيم قوات المعارضة للفندق بكمية من المتفجرات تم وضعها تحته عبر حفر نفق يؤدي إليه.

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري حول التفجير بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام.

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