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مكافآت كبيرة تحفز نجوم الهلال

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مكافآت كبيرة تحفز نجوم الهلال مكافآت كبيرة تحفز نجوم الهلال

وعدت إدارة نادي الهلال السعودي لاعبيها بمكافأة خاصة في حال تجاوز فريق بونيودكور الأوزبكي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وانتصر الهلال على بونيودكور بهدف سجله سالم الدوسري في العاصمة الأوزبكية طشقند ليقترب الزعيم من التأهل لدور الثمانية من البطولة.

وذكرت صحيفة "الإقتصادية" أن بعثة الهلال عادت إلى الرياض فجر اليوم الخميس، على أن يؤدي الفريق تدريبات استشفائية مساء اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال سيبدأ استعداداته الجدية لمباراة الإياب اعتبارا من يوم الجمعة والذي قد يشهد مشاركة الثلاثي المصاب تياجو نيفيز ونواف العابد وسلمان الفرج.

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فيديو اليوم السابع

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