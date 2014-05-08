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جبرائيل يطالب بتمثيل للمرأة والأقباط فى الإنتخابات بعد سنوات من التهميش

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جبرائيل يطالب بتمثيل للمرأة والأقباط فى الإنتخابات بعد سنوات من التهميش جبرائيل يطالب بتمثيل للمرأة والأقباط فى الإنتخابات بعد سنوات من التهميش

أكد  الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان فى مؤتمر هيئة الأقباط العامة  على ضرورة ان يكون هناك تمثيلا مناسبا وعادلا لفئات عانت ردحا كبيرا من الزمن  تعانى اقصاءا  وتهميشا بسبب انظمة سلطوية ديكتاتورية وثقافة فاشية دينية متشددة  لا ترى الفئات المهمشة سوى انه يكفيهم ان يعيشوا فى هذا الوطن يوفر لهم الاكل والعيش الكريم دون ان يتمتعوا بالحقوق السياسية الكاملة كما تتمتع بها الاغلبية ذلك هو المفهوم السائد عبر اربع عقود من الزمن  الى ان جاءت ثورتى يناير و30 يونيو تحديدا حين تصدرت المشهد البطولى والسياسى.

وقال فى كلمته:تلك الفئات التى همشت فى ظل الانظمة الماضية تصدرت هذا المشهد بفواتير باهظة الثمن دفعها اقباط حينما حرقت كنائسهم وقتل شبابهم  وهجرت عائلاتهم قسريا  ومع ذلك عقدوا العزم  على ان يكون ذلك كلة من اجل مصر.

وأشار فى كلمته إلى المرأة وقال أنها سحلت وانتهك عرضها  وثكلت وترملت وفقدت  كل عزيز وغال من اجل هذا الوطن،  ومن ثم أصبح من الصعب بل من المستحيل ان توجد مؤسسة وطنية فى مصر  الا وان تكون لتلك الفئات  معادلات حقيقية فى هذا المشهد  وعليه فان برلمان مصر القادم الذى ترنوا اليه ابصار الدنيا  والذى يجب ان يعكس دستور مصر الجديد  الذى يحدد معالم الدولة المصرية  والعيش المشترك فلن يقبل الاقباط او المرأة  شأنهم شأن كافة طوائف الشعب ان يكون تمثيلهم فى البرلمان نادرا او هزيلا  فلن يقبل الاقباط نسبة النصف % او دون ذلك كما حدث فى تمثيلهم فى البرلمانات السابقة والذى كان على اكثر تقدير لا يتجاوز 1%.

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