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محافظ دمياط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى بمناسبة عيد المحافظة

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محافظ دمياط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى بمناسبة عيد المحافظة محافظ دمياط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى بمناسبة عيد المحافظة

اللواء محمد عبداللطيف منصور محافظ دمياط

وضع اللواء محمد عبداللطيف منصور محافظ دمياط إكليلا من الزهور على النصب التذكارى ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أبو بكر الحديدى مدير أمن دمياط وبحضور اللواء محمد الشحات قائد الجيش الثانى واللواء طارق خضر محافظ دمياط السابق والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، والدكتور على حمايل رئيس جامعة دمياط.

و توجه المحافظ ومرافقوه سيرا على الأقدام إلى ميدان الساعة وتم رفع سارى علم كما تفقد الحضور طابور العرض الذى ضم عناصر من القوات المسلحة والشرطة وطابور رياضى لطلاب المدارس وممثلى مراكز الشباب ونقابة صناع الأثاث.

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