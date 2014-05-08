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"العربية للإصلاح الجنائى": إهمال شبه متعمد داخل مؤسسات لحماية الطفولة

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"العربية للإصلاح الجنائى": إهمال شبه متعمد داخل مؤسسات لحماية الطفولة "العربية للإصلاح الجنائى": إهمال شبه متعمد داخل مؤسسات لحماية الطفولة

أكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن ظاهرة التحرش الجنسى بالأطفال انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مؤسف، حتى وصلت بعض الجرائم إلى بعض المؤسسات العقابية والعلاجية أيضا، والتى انتهى بعضها بجرائم قتل.

وأضاف زارع، خلال كلمته بالحلقة النقاشية التى ينظمها الائتلاف القومى لحقوق الطفل المصرى، بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بعنوان "اغتصاب الأطفال جريمة فى حق الطفولة"، المنعقد الآن بمقر المنظمة، أن هناك إهمالا شبه متعمد داخل مؤسسات معنية بحماية الطفولة.

وأشار المحامى الحقوقى إلى وجود ظاهرة خطيرة بالشارع ظهرت بعد ثورة 25 يناير، وهى ظاهرة أطفال الشوارع، والتى جعلت منهم قنابل موقوتة، نظرًا لتركهم دون رعاية أو حماية قانونية واجتماعية، موضحًا أن الضحايا من هؤلاء الأطفال معرضون، لأن يصبحوا مجرمين وجناة فى المستقبل.
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