محافظ الأقصر يأمر بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

أمر اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، بتشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء عادل مهران، السكرتير العام للمحافظة، تضم ممثلين عن «التربية والتعليم والشرطة ورؤساء المدن والكهرباء»، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية التي بدأت، الخميس.

وعقد المحافظ، صباح الخميس، اجتماعًا موسعًا حضره الدكتور نجم أحمد علي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تم خلاله التأكيد على توافر كل الاحتياجات والخدمات التي تضمن سير عملية الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

وحذر «سعد الدين» من انقطاع الكهرباء خلال سير الامتحانات، وأمر بالتنسيق الكامل داخل غرفة العمليات الخاصة بسير الامتحانات، لضمان توفير «المراوح والمياه المثلجة» للطلاب، وعدم انقطاع الكهرباء، وتوفير التأمين الكامل لكل مراحل عملية الامتحانات بكل المدن والمراكز.