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محافظ السويس يتفقد المخابز للتأكد من تطبيق النظام الجديد‎

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محافظ السويس يتفقد المخابز للتأكد من تطبيق النظام الجديد‎ محافظ السويس يتفقد المخابز للتأكد من تطبيق النظام الجديد‎

اللواء العربي السروي محافظ السويس

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس ، صباح اليوم ، بعمل جولة موسعة على مجمعات توزيع الخبز بالإضافة للمخابز المنفردة بعدد من الأحياء للتأكد من تطبيق النظام الجديد للخبز عن طريق الكروت الممغنطة الخاصة بصرف الحصة التموينية.

استمع المحافظ لشكاوي المواطنين وأصحاب المخابز فيما يتعلق بنظام العمل والمشاكل التي تواجههم فى هذا الأمر ووعدهم بتذليل العقابات ، موضحا  للمواطنين أنه فيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء أعطي تعليمات لمسئولو الكهرباء بالمحافظة بعدم قطع التيار الكهربائي عن المخابز نهائيا حتى لا تسيب عمليات البيع والشراء بالشلل وصرف المواطنين الخبز بشكل طبيعي.

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