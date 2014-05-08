وزير العدل: نسعى إلى اعتماد مراكز لتنفيذ أحكام الرؤية للأطفال

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن الوزارة ستسعى إلى اعتماد مراكز لتنفذ أحكام الرؤية للاطفال بعد انفصال الوالدين في مختلف إمارات الدولة كما هو المعمولة به في الشارقة، مثنيا معاليه على الجهود الجبارة التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في تأمين تنفيذ رؤية سليمة وعصرية للأطفال بعد انفصال الوالدين ومساهمتهم الفعالة في عدم تعريض الاطفال إلى أي أذى نتيجة انفصال الوالدين، والخدمات الاخرى التي تقدمها الدائرة لرعاية وحماية المستضعفين في المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه إدارة حماية حقوق الطفل في الشارقة، يرافقه حميد مصبح المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والمستشار جاسم بو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي والقاضي سالم علي مطر الحوسني رئيس محكمة الشارقة الشرعية.

أهداف

وكان في استقبال معاليه كل من عفاف ابراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية ومنصور محمد بن نصار، مدير الإدارة القانونية في مكتب سموّ الحاكم وأحمد ابراهيم الطرطور مدير ادارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية.

أحكام الرؤية

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية في تنفيذ أحكام الرؤية الى جانب الخدمات التي تقدمها حماية حقوق الطفل لمختلف الاطفال المحرومة من الرعاية الاجتماعية.

رؤية

وتفقد معاليه الإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام الرؤية لضمان تمتع الوالدين في رؤية أبنائهم بعد الطلاق، كما تفقد المرافق التي يتم فيها تنفيذ الرؤية، مبديا إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة في تنفيذ أحكام الرؤية. واطلع معاليه خلال زيارته على خط نجدة الطفل 800700 وهو المعني بتلقى البلاغات لحماية الاطفال وإبعاد أي أذى قد يتعرضون له.