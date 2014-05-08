صندوق الزواج: صرف منحة الزواج بالثانية تخضع لضوابط سابقة

نفت حبيبة عيسى الحوسني مدير عام صندوق الزواج بالانابة وضع أية ضوابط وشروط جديدة لصرف المنحة في حالة الزواج من زوجة ثانية وانما يتم صرفها وفقا لشروط وضوابط معمول بها منذ عدة سنوات بعد اقرارها من قبل مجلس ادارة الصندوق والتي تضمنت بعض الحالات الاستثنائية منها الزواج الثاني وبعض الحالات الأخرى .

وقالت لـ " البيان" أن من الشروط الاساسية للحصول على المنحة أن لا يكون المتقدم قد سبق له الزواج إلاّ انه تم وضع استثناءات من هذا الشرط وهى حالات وفاة الزوجة الأولى وعدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب وإنتهاء الزواج الأول بالطلاق قبل الدخول، ويلتزم الزوج في هذه الحالة برد الدفعة الأولى المصروفة له من المنحة، ليتم الموافقة له على التقدم لطلب منحة أخرى وفقاً لشروط وضوابط المنحة عند التقديم ومرض الزوجة بمرض عضال تقرره الجهات الصحية المعنية بالدولة يمنعها من القيام بواجباتها الزوجية وفق لشهادة طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة.

وأضافت ان هذا الاجراء ليس إقرار جديد لهذا الحالات بل قام الصندوق خلال السنوات الماضية بصرف المنحة للعديد من الحالات التي تتضمنها ضوابط وشروط المنحة والتي يتم الاعلان عنها بداية كل عام للعمل والالتزام بها من المتقدمين للحصول على المنحة.

واشارت الحوسني إلى ان هذه ليست الاستثناءات الوحيدة من الضوابط والشروط بل هناك استثناءات أخرى تتعلق بدخل المتقدم حيث ان الاساس في صرف المنحة يكون المتقدم للحصول عليها من ذوي الإمكانيات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية وعلى أن يكون ملتحقا بعمل وأن لا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، ويستثني من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض أو ليس له راتب تقاعدي على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، وأن من يعيلهم من إخوته تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

و ذكرت أن من شروط الحصول على المنحة أيضا أن لا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الصندوق المالية في أي وقت سابق، أو استفاد من أي منحة أخرى بالدولة لمشاركته في عرس جماعي وتستثنى حالات الإعاقة من بعض شروط و ضوابط المنحة و تتم الموافقة على الصرف وفقاً لكل حالة على حدة.