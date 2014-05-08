أسوأ قصّات شعر النجمات

ينصح خبراء التجميل كلّ امرأة بقصّ شعرها للحفاظ على قوّته وتعزيز نموه السريع. لكن هذه الخطوة تُعتبر لدى المرأة مرحلة صعبة، بسبب خوفها من عدم تناسب قصّة الشعر مع وجهها. وذلك ليس بمستغرب، إذ تظهر النجمات أحياناً بقصّة شعر غير ناجحة! والمصممون العالميون الأكثر شهرة يمكن أن يرتكبوا خطأ مماثلاً. عليك في البداية الاسترخاء فقط، ثمّ التفكير بعقلانيّة ومن دون أيّ تسرّع، إذ إنّ أيّ تصرّف غير مسؤول قد يزيد الوضع سوءاً، ممّا يجعل إخفاء فظاعة القصّة شبه مستحيل.

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وإليك الدليل في الصور، حيث برزت خُصَل الشعر المستعار عند:Courtney Love, Paris Hilton, Victoria Beckham

فيما ظهرت قصّة الغرة عند: Julia Roberts, Katy Perry,Marion Cotillard,، ولم تكن ناجحة، بل أثرت سلباً في التسريحة.

فكيف يمكنك أن تتعاملي مع قصّة شعر سيّئة؟

لا تحاولي إصلاح القصّة في المنزل

عندما تقفين أمام المرآة وتجدين أنّ قصّة شعرك لا تلائمك، فإيّاك أن تحاولي إصلاح التسريحة بنفسك، لأنّ ذلك قد يجعل الوضع أكثر سوءاً! زوري مصفّف شعر جديد، وحاولي ابتكار قصّة جديدة مختلفة بما يُناسب شكل وجهك.

الجئي إلى التسريحة المجعّدة

تجعيد الشعر سيجعله يبدو أكثر ضخامة، بالإضافة إلى أنّه سيُساعد في إخفاء أخطاء القصّة بشكل كبير وفي ابتكار تسريحات جديدة ومذهلة قادرة على منحك إطلالة مميّزة مع إخفائها تفاصيل الشّعر.

اكسسوارات

هناك العديد من الطرق لتحديث أيّ قصّة، من خلال استخدام اكسسوارات الشعر، كالأوشحة والقبّعات وحتى الدبابيس. ولا تكمن أهميّة الاكسسوارات في الأشكال الجديدة، وإنّما في إخفاء قصّة سيّئة.

هذه النصائح لن تُعيد شعرك إلى حالته السابقة. لكنّها ستمكنّك على الأقل من معرفة كيفيّة التعامل مع قصّة سيئة. فأنت لست مضطرّة إلى العيش معها حتى ينمو شعرك مرّة أخرى!

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