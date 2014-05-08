قناع الأناناس والأفوكادو لبشرة خالية من الشوائب

بالتأكيد أنك تعلمين أن الفاكهة لها تأثير رائع على صحة الجسم، ولكن هل تعلمين أن بعض أنواع الفاكهة تعتبر أفضل من المرطبات التي تقومين بشرائها؟ فالفاكهة لها القدرة على زيادة نعومة بشرتك وإمدادها بالحيوية والنضارة أكثر من أي منتجات أخرى.

ولعل الأناناس من أهم الفواكه المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن المرطبة للجسم والبشرة، وبإمكانك أخذ قطعة من الأناناس وتمريرها على بشرتك بحركات دائرية سريعة متوازنة لمدة خمس دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، وستحصلين بعدها على بشرة نضرة وناعمة كالحرير، وذلك بطريقة سهلة وبسيطة، فكيف إذا قمتِ باستخدام الأناناس في أحد الأقنعة المركبة؟

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كذلك يعتبر الأفوكادو من أفضل الفواكه المفيدة للبشرة، فعن طريق مزجه بالأناناس والعسل ستحصلين على أفضل قناع على الإطلاق.

إليك سيدتي طريقة هذا القناع المميز الفريد الذي سيكسب بشرتك بالتأكيد النعومة والترطيب والنضارة التي لا مثيل لها:

المكونات:

1. ثمرة من الأفوكادو.

2. شريحتان من الأناناس.

3. 3 ملاعق من زيت الزيتون.

4. 4 ملاعق من عسل النحل.

5. نصف ملعقة من خل التفاح.

الطريقة:

1- اغسلي وجهك جيداً باستخدام الغسول المناسب لبشرتك.

2- مرري قطنة مبللة بخل التفاح على الوجه والرقبة.

3- ضعي الأفوكادو والأناناس فى الخلاط، ثم أضيفي إليهما العسل وزيت الزيتون، وامزجيهم جيداً حتى تحصلي على خليط متماسك.

4- وزعي القناع على وجهك مع تجنب وضعه على منطقة العينين.

5- اتركيه لمدة عشر دقائق على وجهك، ثم قومي بعدها بتدليك البشرة بحركات دائرية لمدة 3 دقائق .

6- عرضي وجهك لحمام بخار لمدة 3 دقائق، ولا تنسي وضع منشفة على الرأس حتى لا يتضرر شعرك من البخار المتصاعد .

7- وأخيراً قومي بإزالة القناع باستخدام قطنة مبللة بالماء الدافئ.

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