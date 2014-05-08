جعجع :سانسحب من انتخابات الرئاسة إذا تم التوافق على شخصية أخرى من 14 آذار

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه سيسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية اللبنانية اذا تم التوافق على اسم شخصية ثانية من قوى 14 آذار.

> وقال جعجع في تصريح صحفي عقب لقائه بالبطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي في مقر البطريركية في بكركي :”أنا لست مرشحا تصادميا، لافتا إلى أن البطريرك متألم لخرق البعض ما الاتفاق عليه في بكركي ومقاطعتهم الجلسات”. (في إشارة إتفاق الزعماء الموارنة برعاية البطريرك بضرورة إجراء الانتخابات).

> وردا على سؤال حول زيارة البطريرك الراعي إلى القدس المحتلة، قال:”السلطة الفلسطينية كانت مرحبة بزيارة البطريرك الراعي للاراضي المقدسة، مضيفا:” أسباب الحملة على البطريرك ليست مفهومة ونرفضها كليا، خصوصا أننا لم نعتد انتقاد رئيس طائفة انطلاقا من خطوة رعوية. وعلى من يقوم بالحملة الانصراف الى اهتماماته وأموره.

> وتمنى جعجع أن يستطيع البطريرك الراعي ان يقنع مقاطعي جلسات الانتخاب أن يحضروا الجلسات، ويقول لهم ان هذا لم يكن الاتفاق في ما بيننا لكي نصل إلى انتخابات رئاسية.

> وقال جعجع: من حق كل مواطن لبناني ان يترشح للانتخابات ومن غير المقبول ان يتعدى فريق 8 آذار على الجميع وان يروا ان ترشيحي هو ترشيح تحد وانا اطرح الأمور مثلما اراها ولا اسعى لتصادم مع أحد وما يحصل تعطيل وأكثر من تعطيل والقاعدة هي الحضور وليس عدم الحضور ”

> أضاف:” يزداد خوفنا من الفراغ. وانا مستعد للقبول بأي اقتراح عملي لتجنب الفراغ، ولست من جماعة انا او لا احد واي طرح جدي لرئيس جدي يحمل حدا مقبولا من القناعات الموجودة في برنامجي، فأنا مستعد لبحث الامر”.

> وأكد جعجع “ان الطريقة الوحيدة لانقاذ الاستحقاق هو الالتزام بالإجراءات القانونية التي ينص عليها الدستور” مشيرا الى الن البطريرك “لم يتدخل في أي اسم من الأسماء وكل همه أن يتم إجراء الاستحقاق الرئاسي.

أ ش أ