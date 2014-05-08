الأمير وليام يسافر على الدرجة السياحية

تواضع لافت أظهره الأمير William المصنف ثانياً على العرش البريطاني، إذ جلس كأيّ راكب عاديّ في الدرجة السياحية، أثناء ركوبه الطائرة المتّجهة من ميمفيس إلى دالاس.

وقد كتب مراسل قناة "ميمفيس تي في"، Eli Ross الذي كان يجلس خلف الأمير بالصدفة، على صفحته في "تويتر": "أشعر بالذهول.. الأمير William يركب الدرجة السياحية.. هذا أمر جميل ومتواضع". وقد أرفق ما كتبه بصورة للأمير، التقطها من مكان جلوسه، وأظهرت فقط وجه الأمير من الخلف.

يُذكر أنّ الأمير William قد أمضى عطلة نهاية الأسبوع في ميمفيس في تنيسي، حيث حضر زفاف أحد أصدقائه.

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