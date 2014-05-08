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اليمن يعلن السيطرة على آخر معاقل القاعدة في البلاد

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قالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني، الخميس، إن القوات الحكومية دخلت مدينة عزان مقصدها الأخير في حملة بدأت منذ عشرة أيام على متشددين إسلاميين في محافظات البلاد الجنوبية.

وسيطرت القوات الحكومية الأسبوع الماضي على منطقة المحفد الجبلية في محافظة أبين ولم يبق سوى معقل واحد للمتشددين الإسلاميين هو عزان في محافظة شبوة.

وقالت الوزارة، الأربعاء: «قال مصدر عسكري مسؤول في المنطقة العسكرية الثالثة إن وحدات عسكرية وأمنية بالتعاون مع اللجان الشعبية تمكنوا من إحكام السيطرة على مدينة عزان بمحافظة شبوة».

وأضاف المصدر أنه تم «تطهير المدينة بالكامل من العناصر الإرهابية» وإن الأمن والاستقرار يعودان تدريجيا إلى المنطقة.

وتحرص القوى الكبرى على أن يكبح اليمن جماح المتشددين الإسلاميين ويستعيد الأمن في الجنوب لدرء المخاطر عن أكبر مصدر للنفط في العالم وكي لا يستخدم اليمن كنقطة انطلاق لشن هجمات على أهداف غربية.

واليمن هو مقر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أنشط أجنحة التنظيم الدولي والذي خطط من قبل لمهاجمة طائرات ركاب دولية.

وأعلن اليمن، الأربعاء، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص المتشدد المسؤول عن تدبير هجمات على مواطنين غربيين ومنها قتل ضابط أمن فرنسي في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن وزارة الداخلية قولها إن القوات الخاصة قتلت وائل عبد الله مسعود الوائلي، ورجلا آخر، بعدما قاوما الاعتقال في صنعاء، صباح الأربعاء، واعتقل عضو ثالث في المجموعة.

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