جثة شرطي عراقي تقتل والده وشقيقه

انفجرت جثة مفخخة تعود إلى شرطي عراقي اختطف في وقت سابق لدى معاينتها من قبل أفراد عائلته، الخميس، في شمال العراق، ما أدى إلى مقتل والد الضحية وشقيقه، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة رائد في شرطة الشرقاط (290 كلم شمال بغداد) لوكالة الأنباء الفرنسية إنه «جرى العثور، الخميس، على جثة تعود لشرطي اختطف مساء (الأربعاء) تبين في وقت لاحق أنها مفخخة».

وأضاف: «انفجرت الجثة لدى اقتراب أفراد عائلة الشرطي منها، ما أدى إلى مقتل والده وشقيقه، إلى جانب إصابة شقيق آخر له».

وأكد طبيب في مستشفى الشرقاط تفاصيل الحادث.

وقتل شخصان على الأقل وأصيب ثمانية بجروح في انفجار سيارة مفخخة في بغداد، وفقا لضابط برتبة عقيد في الشرطة ومصدر طبي رسمي.