نجوم مصر يقدّمون العزاء لآل أديب

شهد مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، تظاهرة فنية لمواساة آل أديب عمرو وعادل وعماد الدين في وفاة والدتهم، حيث حضر عدد ضخم من نجوم مصر في مختلف المجالات سواء الفن أو الإعلام أو السياسة أو الرياضة وكان في استقبالهم الأشقاء الثلاثة وأبناؤهم.

عماد الدين أديب لم يتمالك نفسه من الحزن وكانت عيناه غارقة في الدموع، ولم يتمكن من الوقوف لأداء واجب العزاء إلا لأوقات قليلة، في حين بدا عمرو أديب أكثر تماسكاً.

تقدم الحضور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، ومن النجوم عادل إمام وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وليلى علوي ويسرا ولبلبة وغيرهم من النجوم الذين تربطهم علاقة قوية مع آل أديب.