جواد العلي: مرض والدي سبب غيابي عن الساحة الفنيّة

الكويت – محمد أمين

كشف النجم السعودي جواد العلي أنّ سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة ثلاث سنوات يعود إلى مرض والده، الذي رحل عن عالمنا منذ اشهر، مؤكداً أنه وإن غاب كفنان ولكنه حضر كإبن من منطلق واجبه تجاه والده.

وقال العلي الذي عقد مؤتمراً صحافياً في الكويت للاحتفاء بألبومه الجديد " أخيرا" بحضور الشيخ دعيج الخليفة، إنّ الالبوم انتجته شركة "روتانا" ويضم 17 اغنية متنوعة وإنّ الشركة لم تبخل عليه بشيء مشيداً بدعم سالم الهندي.

وأشار جواد الى أنه حرص على تصوير بعض الأغنيات بطريقة أشبه بالحفلات اللايف، أدّى خلالها مقاطع من عدد من الأغنيات بصورة أقرب الى مهرجان غنائي وقال" لاقت الفكرة التي أشرف على تنفيذها المخرج أحمد الدوغجي إعجاب الجمهور وصوّرنا 7 أغنيات وهي " خلني " ، " سارق الود " ، " لا يهمك " ، " يا هادي" ، " نامت عيوني " ، لا تجيب طاري" ، " الحب" وكانت أجواءً استعراضية من خلال عرض مقطع من كل اغنية بشكل مختل.ف من جهة أخرى استعد لتصوير اغنية " أخيرا " بالتعاون مع المخرج الكويتي خالد الرفاعي وأيضا اغنية " اسمعك " نضع تصوراً لها على أن تصور تلك الاعمال في قالب درامي مختلف".

اما عن سر اختيار اسم " أخيراً" للألبوم أوضح " الأغنية تعبّر عن عودتي بعد غياب سنوات وقد لاقى اختيارها استحسان فريق العمل المصاحب لي بالكامل، ووجدت دعماً منهم وتشجيعا ورغبة في ترك بصمة بهذا الألبوم والأغنية من كلمات الشاعر الفارس ومن الحان عبد الله المناعي".

العلي أكد أنه بدأ سلسلة من الحفلات الخاصة ومنها ينطلق الى الجماهيرية قريباً، وانه سيحرص على الظهور بشكل مختلف من ناحية الاطلالة في المهرجانات لتكون اقرب الى أجواء استعراضية.

أمّا عن عدم وجود ديو في الألبوم فقال" تاريخي حافل بالأغنيات العالمية مع أسماء لها وضعها في الساحة الغنائية، كما احرص على مشاركة زملائي في المهرجانات المختلفة أما في ألبومي الأخير أردت أن أفرد مساحة اكبر لأعمالي والفترة المقبلة ستشهد تعاوناً في ديو مع مطربة سودانية، كان من المفترض ان يرى التعاون النور ولكن نظرا لظروف حدثت معها وهي مشابهة لظروفي الاسرية، تعطل المشروع لكننا نستأنف هذا التعاون قريباً".

أما عن رأيه في مشاركة النجوم بلجان التحكيم قال"لست اكاديمياً ولكن لدي خبرة كبيرة في مجال الأغنية وأرى أنّ برامج المواهب الرسالة الحقيقية منها امتاع الجمهور بكل الطرق المتاحة، وانا مؤيد لهذا الاتجاه لنعبر عن فرحة الجمهور، ويسعدني ان أكون جزء من ادخال البهجة على المتلقي، اذا جاءت الفرصة لا اعرف كيف سيكون قراري ولكني مع الاستماع".

وكشف العلي أنه يشرف أخيراً على صفحاته عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وقال" كنت بعيداً عن العالم الافتراضي ولكن نظراً لوجود الكثير من الصفحات التي تنتحل اسمي حرصت على التواجد بشخصي، ولتكون صفحاتي الرسمية منبرا لي ولأنقل تحركاتي ومشاريعي للجمهور واشاركهم اهم الخطوات الفنية في حياتي".