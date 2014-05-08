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محافظ السويس يعطي تعليماته لرؤساء الأحياء بشفط المياه من الشوارع

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محافظ السويس يعطي تعليماته لرؤساء الأحياء بشفط المياه من الشوارع محافظ السويس يعطي تعليماته لرؤساء الأحياء بشفط المياه من الشوارع

اللواء العربي السروي

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس بجولة تفقدية لشوارع المحافظة لمتابعة الآثار الناتجة عن الأمطار التي حدثت أمس وأعطى تعليماته لرؤساء الأحياء والصرف الصحي بالقيام بعمليات كسح وشفط المياه المتراكمة بشوارع السويس لتيسير المرور.

كما قام المحافظ بجولة لمدرسة الأمل الابتدائية لتفقد امتحانات النقل بالمدرسة ، كذلك تفقد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بمدرسة الملك فيصل الإعدادية.

وتفقد السروي عددا من المخابز لمتابعة سير منظومة الخبز الجديدة والتي تم تطبيقها بالسويس منذ 4 مايو وأعطى تعليماته للمسئولين بالتموين بتذليل أي عقبات تواجه المنظومة وحل مشكلة الوافدين للحصول على الخبز من أى مخبز بالسويس.

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