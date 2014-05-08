وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يؤكد عدم وجود شكاوى بامتحانات الشهادة الإبتدائية

أعلن الدكتور عبد الله عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، خلو امتحانات الشهادة الابتدائية من أى توجهات سياسية، وإنها جاءت فى مستوى الطالب المتوسط وبعيدة عن التعقيد وعدم ورود أى شكاوى من الطلاب .

وقام وكيل الوزارة بتفقد اعمال امتحانات اللغة العربية والخط العربى والتربية الدينية للشهادة الابتدائية بعدد من مدارس المحافظة لمتابعة سير الامتحانات بلجان المحافظة والبالغ عددها 556 لجنة حيث يؤدى فيها 109314طالبا الامتحانات ، كما تفقد لجان مدارس عزبة ابوباشا الاعدادية بنات والشهيد عادل ابوسنة للتعليم الاساسى بكفر بطا الاعدادية المشتركة وبقيرة الابتدائية المشتركة وكفر ابو ذكرى للتعليم الاساسى وبطا الابتدائية الجديدة وبلال بن رباح للتعليم الاساسى بكفر الجزار والشهيد احمد سمير رمضان وعبد الستار خضر ببطا وبطا رقم 1 .

وقال انه أصدر تعليمات بالتشديد على عدم وضع أسئلة الامتحانات من الأجزاء المحذوفة وعلى عدم احتواء أسئلة الامتحانات على موضوعات سياسية والالتزام بضرورة تطبيق القرار الوزاري رقم ( 166 ) لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه بالاضافة الي عدم دخول التليفونات المحمولة إلى لجنة الامتحان.

وأضاف انه تم التنسيق مع الكهرباء لضمان انتظام التيار الكهربي طوال فترة الامتحانات والتنسيق مع مديرية الصحة بضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة .واضاف انه تم إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة تقوم بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية لتتفاعل مع غرفة عمليات الوزارة وعمل إدارة للأزمات ووضع خطط بديلة لأي أحداث مفاجئة من خلال وضع حلول غير تقليدية لأي ظاهرة .

واشار وكيل الوزارة الى انه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان من الخارج .مشددا على ضرورة تأمين لجان الامتحان من الداخل وغلق أبواب المدارس فور بدء الامتحان . وضرورة تأمين الكنترول داخل المدارس مع ضرورة وضع كراسات الإجابة في أماكن آمنة بعد التصحيح .

وقال سيد طبل مدير عام شئون الطلبة والامتحانات ان 12005طالبا يؤدون الامتحان فى ادارة بنها فى 86 لجنة و10172 طالبا بطوخ فى 74لجنة و2636 بقها فى 18 لجنة و10229 بقليوب فى 40 لجنة و8800 بالقناطر الخيرية فى 54 لجنة و13214 بغرب شبرا فى 43 لجنة و14003 بشرق شبرا فى 40 لجنة و12032 بشبين القناطر فى 71 لجنة و12247 بالخانكة فى 64 لجنة و7002 بالخصوص فى 18 لجنة و3462 بالعبور فى 18 لجنة و3512 بكفر شكر فى 30 لجنة .