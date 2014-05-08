استدعاء العاملين بكافتيريا مبنى ماسبيرو لسماع أقوالهم في حريق‎ الدور الـ10

قررت نيابة بولاق ابو العلا برئاسة المستشار عمرو غراب باستدعاء العاملين بكافتيريا مبنى ماسبيرو بالطابق العاشر للإستماع إلى أقوالهم في الحريق الذى شب مساء أمس .

كان قد كشف اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، فى وقت سابق ، تفاصيل حريق الدور العاشر بمبنى ماسبيرو، مساء اليوم.

قال عبد القادر إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في مبنى ماسبيرو، وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدنى وتبين بالفحص والمعاينة الأولية أن الحريق نتج عن ماس كهربائى.

وأضاف أن الحريق تسبب في إتلاف بعض الأخشاب والمخلفات في مخزن تابع للكافتيريا بالدور العاشر، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده.