ضبط 7 مطلوبين جنائيا وتحرير مخالفات مرورية فى حملة أمنية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، اليوم الخميس، حملة موسعة، بجميع مراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء سعيد أبو حمد مدير الأمن، والعميد سيد ندا مدير الإدارة العامة للمرور بالمنوفية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 دراجة نارية بدون لوحات و92 حالة سحب تراخيص و165 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش و44 حالة تصالح فورى و5 سيارات بدون لوحات و3 توك توك بدون لوحات و509 مخالفة متنوعة ؛ تم اخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتمكنت أيضً من ضبط 7 متهمين وهم على فوزى محجوب ؛ احمد صلاح عبد الله ؛ خميس حامد ابراهيم ؛ محمد محمود عبد العظيم ؛ محمد حسنى عبد الستار ؛ احمد السيد خليفة ؛ محمود على محمود حسنى ؛ وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .