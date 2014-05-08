تطوير المتحف المفتوح بعناصر معمارية آثرية بالفيوم

انتهت أعمال تطوير المتحف المفتوح الملحق ببيت المندوب السامي البريطاني بالفيوم بمنطقه كرانيس، حيث تم وضع العناصر الآثرية المعمارية علي قواعدها بعد الانتهاء من ترميم وتطوير مبني بيت المندوب السامي .

وأوضح أحمد عبد العال مدير عام منطقة آثار الفيوم، أن المعروضات الموجودة بالمتحف تمثل أجزاء معمارية من أعمدة الجرانيت الأحمر منقولة من منطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم منقوش عليها كتابات بالهيروغليفية ، بالإضافة إلي خراطيش للملك امنمحات الثالث والملك رمسيس الثاني والملك رمسيس السادس .

ويضم المتحف تماثيل من الجرانيت الأحمر للملك رمسيس الثاني ووجه الملك امنحتب الذي يمثل إمام الألهة عند قدماء المصريين ، كما يضم المتحف عناصر معماريه تم نقلها من منطقه أبوكساه الآثرية عبارة عن أعمدة وقواعد أعمدة من الجرانيت والحجر الجيري .