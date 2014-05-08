هيلينا كوستا .. أول سيدة تتولى تدريب فريق من الرجال

للمرة الأولى في التاريخ، تتولى سيدة تدريب الفريق الأول لنادي كرة قدم محترف مكون من الرجال، بعد أن أعلان نادي كليرمونت الفرنسي تولي المدربة البرتغالية هيلينا كوستا تدريب الفريق.

صاحبة الـ36 عاما سبق لها تدريب فريق الشباب في بنفيكا ومنتخبي قطر وإيران للسيدات.

وتقول هيلينا "العمل كمدربة في مجال كرة القدم المحترفة كان بمثابة حلم، ولك أكن اتوقع أن تقوم سيدة بتدريب فريق رجال على الأقل خلال الـ60 عاما المقبلة."

كما سبق لـ"مورينيو كرة القدم النسائية" وفقا للقب الذي تم إطلاقه عليها في بنفيكا، تولي مسؤولية الكشف عن المواهب لنادي سلتيك الاسكتلندي.

ويقول عنها مسؤول في النادي الاسكتلندي "قامت بعمل رائع لنا، ونعلم جيدا أنها ستمنح منصبها الجديد أقصى قدر من الالتزام والجهد."

ومن جانبهم أعرب عدد من لاعبي كليرمونت عن تشوقهم لبداية الموسم الجديد وخوض تجربة اللعب تحت قيادة مديرة فنية.

ويقول ريمي دوجيمونت مهاجم الفريق "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، ولكن طالما تعاقد معها رئيس النادي نتمنى أن ننجح معها في تجربتها."

وأضاف أنطوني ليبين لاعب الفريق "الأمر مشابه بقرار اعتماد الجيوش على النساء، في البداية كان الأمر غريبا ولكن الأن بات طبيعيا، اتطلع لبداية الموسم الجديد والعمل تحت قيادة سيدة."

النادي الفرنسي يعلم أنه مقبل على تجربة جديد، وهو الأمر الي ظهر في بيان رسمي جاء فيه "تعيين هيلينا كوستا يأخد النادي لحقبة جديدة."

وهو الأمر الذي لاقى دعما كبيرا من الحكومة الفرنسية، حيث قالت نجاة بلقاسم وزيرة شؤون المرأة في فرنسا "تحية لنادي كليرمونت على تفهمه إعطاء المرأة دورا في مستقبل كرة القدم المحترفة."