روسيا تعلن مشاركتها في مراقبة الانتخابات الرئاسية السورية

أكد إلياس أوماخانوف ، نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي ( المجلس الأعلى للبرلمان ) أن مجموعة من أعضاء مجلس الاتحاد ستشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية السورية المقررة 3 يونيو المقبل.

> وذكرت وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس” اليوم الخميس أن أوماخانوف التقى أمس الأربعاء بالسفير السوري في موسكو رياض حداد ، الذي سلمه رسالة من رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام تضمنت دعوة لإرسال بعثة مراقبين لمراقبة انتخابات رئيس الجمهورية في سوريا.

> وذكر أوماخانوف أنه شكر الجانب السوري على الرسالة وأكد أن ممثلي مجلس الاتحاد سيشاركون في مراقبة الانتخابات الرئاسية السورية.

> وقال: “قرار إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا هو قرار صحيح، لأن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره بنفسه وأن ينتخب رئيس الدولة ، ونحن نؤيد هذا القرار”.

أ.ش.أ