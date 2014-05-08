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لم يعجبك الطعام... فكيف تتصرفين؟

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لم يعجبك الطعام... فكيف تتصرفين؟ لم يعجبك الطعام... فكيف تتصرفين؟

الخميس 08-05-2014 17:41

تقصدين أشهر المطاعم لتتذوقي أطباقها، أو ربما تلبين دعوة على الغداء أو العشاء، فلا يعجبك مذاق الطعام المقدم... فكيف تتصرّفين في هذه الحالة؟
خبيرة "الاتيكيت" نادين ضاهر تجيبك عن سؤالك:

- حاولي أن لا تلفتي النظر، في حال وجدت شائبة في الطعام، كشعرة أو حشرة صغيرة أو طعم غير مقبول، تلافياً لئلا تفسدي شهيّة الحاضرين.
- اشربي القليل من الماء أو أي مشروب بارد، فور تناولك لقمة من الطعام الساخن أو في حال كان مذاقه غير مستساغ. واذا لم تتوفر أي نوع من المشروبات على الطاولة أخرجي اللقمة من فمك، متجنبةً بصقها في فوطة المائدة بل بواسطة أصابعك أو الشوكة، ثم ضعيها على حافة الطبق.
- لا تحاولي بلع الطعام في حال كان فاسداً أو رديء المذاق، بل أخرجيه من فمك بنفس الطريقة السابقة واحذري أن تستخدمي فوطة المائدة.
- تناولي صنوفاً أخرى في حال لم يعجبك نوع الطعام المقدم في احدى الدعوات المنزلية، فلا شيء يدخل السعادة الى قلب السيدة أكثر من اطراء مهاراتها في الطهو!

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