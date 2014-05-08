السيطرة على حريق محدود نشب بـ5 منازل فى قرية بالمنيا

نجح أهالي قرية ​زهره ​التابعة لمركز المنيا، في السيطرة علي سلسلة حرائق محدودة نشبت بـ 5 منازل دون معرفة الظروف والملابسات .

وكانت منطقة بحري البلد بقرية زهره قد شهدت مساء أمس الأربعاء نشوب حريق بأحد المنازل بشارع الأبعديه ثم امتد لمنزل مجاور، وعقب ذلك اندلع حريق اخر باحد الشوارع الكائنه بنفس المنطقه وامتد لمنزلين اخرين ، وقام الاهالي باخماد الحرائق ومنع امتدادها وتبين نشوبها باعشاب وقش وبوص بأسطح المنازل الخمس .

ورجح الأهالي نشوب الحرائق المحدوده بسبب موجة الطقس السئ التي صاحبتها رياح شديده منذ عصر أمس الأربعاء .

جدير بالذكر ان المنيا شهدت قبل نحو اسبوع إندلاع سلسله من الحرئق بمناطق متفرقه بسبب تخزين الوقود بمنازل المزراعين حيث تم السيطره علي حريق بقرية برطباط التابعه لمركز مغاغه واخر بقرية دير البرشا بملوي وحريق ثالث بمنطقة عزبة الغرباوي بمركز بني مزار.