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النيابة تأمر بسرعة التحريات وانتداب المعمل الجنائى في حريق الطابق الـ10 بماسبيرو

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النيابة تأمر بسرعة التحريات وانتداب المعمل الجنائى في حريق الطابق الـ10 بماسبيرو النيابة تأمر بسرعة التحريات وانتداب المعمل الجنائى في حريق الطابق الـ10 بماسبيرو

ماسبيرو

أمر المستشار عمرو غراب رئيس نيابة بولاق ابو العلا بسرعة تحريات المباحث حول الحريق الذى شب فى الطابق العاشر بمبنى ماسبيرو ، وبانتداب خبراء المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق واذا كان هناك شبة جنائية من عدمه.

كان فى وقت سابق كشف اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تفاصيل حريق الدور العاشر بمبنى ماسبيرو، مساء اليوم.

قال عبد القادر إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في مبنى ماسبيرو، وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدنى وتبين بالفحص والمعاينة الأولية أن الحريق نتج عن ماس كهربائى.

وأضاف أن الحريق تسبب في إتلاف بعض الأخشاب والمخلفات في مخزن تابع للكافتيريا بالدور العاشر، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

 

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