علاء عبد الفتاح يستغيث لإنقاذ شقيقته من السيول فى العين السخنه
استغاث الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لإنقاذ حياة شقيقته منى سيف، لوجودها عالقة في العين السخنة بسبب السيول.
كتب علاء في تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”، اليوم الخميس: “حياتنا بقيت فيلم رعب بايخ. منى أختي عالقة في السيل في العين السخنة، القرية والعربية انجرفوا وهي واقفة في مكان مرتفع محاطة بالمياه ولسه العاصفة شغالة”.
وأضاف: “منى عالقة في السيل بعد ما جرف الشاليه والعربية في قرية مارينا وادي الدوم اللي جنب بورتو السخنة. العاصفة لسه شغالة ومنى في خطر. نعمل إيه؟”.