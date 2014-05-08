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علاء عبد الفتاح يستغيث لإنقاذ شقيقته من السيول فى العين السخنه

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علاء عبدالفتاحاستغاث الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لإنقاذ حياة شقيقته منى سيف، لوجودها عالقة في العين السخنة بسبب السيول.

كتب علاء في تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”، اليوم الخميس: “حياتنا بقيت فيلم رعب بايخ. منى أختي عالقة في السيل في العين السخنة، القرية والعربية انجرفوا وهي واقفة في مكان مرتفع محاطة بالمياه ولسه العاصفة شغالة”.

وأضاف: “منى عالقة في السيل بعد ما جرف الشاليه والعربية في قرية مارينا وادي الدوم اللي جنب بورتو السخنة. العاصفة لسه شغالة ومنى في خطر. نعمل إيه؟”.

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