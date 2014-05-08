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شاهد في قضية “الهروب الكبير” : الإخوان اصطنعوا حريق لتسهيل مأمورية حماس والبدو في الاقتحام

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شاهد في قضية “الهروب الكبير” : الإخوان اصطنعوا حريق لتسهيل مأمورية حماس والبدو في الاقتحام شاهد في قضية “الهروب الكبير” : الإخوان اصطنعوا حريق لتسهيل مأمورية حماس والبدو في الاقتحام

ارشيفية

أكد الشاهد الخامس عادل حلمي محمد عزب -54 سنة- لواء بقطاع الامن الوطني امام الدائرة ” 15 ” بمحكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة اعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى ..

حيث اجاب الشاهد رداً علي اسئلة المحكمة له ان هناك 34 شخص من عناصر الإخوان الذين كانوا محبوسين داخل السجن بوادي النطرون قاموا بإصطناع حريق داخل السجن لتسهيل مهمة مقتحمي السجن .. واضاف ان تلك العناصر مرتبطة بحركة حماس لان حماس تعتبر الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين ..

وأشار الدفاع انه كان هناك اشارات في كلام العناصر الإخوانية موجهة الي ضباط الشرطة اثناء القاء القبض عليهم وترحيلهم الي سجن وادي النطرون حيث اكدو قائلين ” كلها يومين وهنطلع من هنا .. أحنا مش هنطول “.

واكد الشاهد علي علاقة المتهمين الإخوان بالتنظيم الدولي لان بعضهم يمثلون اعضاء مكتب الارشاد في وهم جزء لم يتجزء منه .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

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