إزالة 66 حالة تعد علي الأراضي الزراعية ببركة السبع وتلا فى المنوفية

شنت الأجهزة الامنية والتنفيذية بالمنوفية حملة مكبرة بمركز ومدينة بركة السبع وتلا لإزالة 66 حالة تعدي على الاراضى الزراعية في إطار خطة الدولة لاستعادة هيبتها والحفاظ علي الرقعة الزراعية .

وأكد محمد مرسى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم ازالة عدد 24 حالة تعدي بمساحة 2 فدان في بركة السبع ، وفي تلا تم ازالة 42 حالة بمساحة 4 فدان و15 قيراط و13 سهم وجاري الاعداد لتنفيذ عدة حملات بمراكز المحافظة خلال الايام القادمة .

وشدد الدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية على استمرار ازالة اى تعديات على الاراضى الزراعية او املاك الدولة بمختلف انحاء المحافظة والضرب بيد من حديد على اى متعدى او مخالف لقوانين الدولة مشيرا الى انه لابد من الحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها وكذا احترام قوانين الدولة والالتزام بها.