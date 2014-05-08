تأجيل أولى جلسات إثبات نسب توأم الفنانة زينة لجلسة 5 يونيو المقبل

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل نظر اولى جلسات قضية اثبات نسب التوأم المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان احمد عز والتى تطالبه فيها باثبات نسب طفليها وتسجيلهما بإسمه إلى جلسة 5 يونيو المقبل لحضور المدعي والمدعى عليه ، حيث حضر محامى الفنانين ودخلا غرفة المداولة ، فى حين لم يحضر اى من الفنانين احمد عز او الفنانة زينة الى المحكمة .

يذكر ان الجلسة كانت سرية ولم يسمح بتواجد الصحفيين داخل غرفة المداولة ، وقررت المحكمة حظر النشر فى القضية.

جاء بنص الدعوى القضائية التي اقامها محمد عبد الله المحامى وكيلا عن وسام رضا اسماعيل والشهيرة بـ”زينة” ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بأحمد عز، بان الاثنان تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضى ودخل عز بـ “زينة” وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الان حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وان الاثنين قد تعاشرا فى مصر بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجها إلى امريكا وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 ايام يحتفلا بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد ان مكثا في لندن “ترانزيت” 4 ساعات.

وأوضحت صحيفة الدعوى بان الاثنان عاودا السفر إلى ايطاليا ومنها إلى امستردام لمدة يوم واحد ثم الى جزيرة سردينيا حيث اقاما بها، ثم توجها إلى روما مرة اخرى ومنها عادا إلى القاهرة.

وكشفت صحيفة الدعوة بان الفنانة زينة اكتشفت بأنها حامل حيث شعرت بجنين يتحرك داخل احشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسميا وتوثيقه بعد عقد الزواج شريعا في بداية الامر، حتى تلد في ظل زواج رسمى الا ان أحمد عز أنكر واختلق المشاكل خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التوأم “زين الدين وعز الدين” بتاريخ 10 فبراير الماضى.

وأكدت زينة فى الدعوى التي أقامتها ضد أحمد عز بان النسب ثابتا في حقه لانها زوجته وجاءت بالتوأم على فراشه الشرعى، الا انه ظهر فى وسائل الاعلام والمحاضر الرسمية ينفى ولديه دون وجه شرعى، وأوضحت زينة بان ما فعله احمد عز يشينها ويشهر بها حيث انها شخصية معروفة.