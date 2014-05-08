"المعلمين": مناقصة ضخمة لتنفيذ مشروع القرية الترفيهية بالجزيرة

أعلن مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية، استعداده فى الفترة الحالية لطرح مناقصة لكبرى شركات المقاولات المصرية، لبدء تنفيذ مشروع القرية الترفيهية للمعلمين بالجزيرة، والتى تهدف إلى خدمة جموع المعلمين وتقديم خدمة متميزة لهم.

وقال محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، خلال بيان أصدرته النقابة منذ قليل، إنه تم إعداد التخطيط والتصميمات الهندسية للمشروع، وتم اختيار أحد المكاتب الاستشارية لتقوم بعمل الرسومات التنفيذية والإشراف على المقاول الذى سيقوم بالتنفيذ، على أن يبدأ التنفيذ فى غضون أربعة أشهر.

وأوضح محمود أن المشروع رياضى ترفيهى لخدمة المعلمين وأسرهم، مشيراً إلى أنه يشتمل على حمامات سباحة، وملاعب أطفال، ونادى صحى (بخار وسونا وجاكوزى) للرجال ومثله للسيدات، وجمانزيوم، ومطعم سعة 100 شخص، ومحلات لبيع الحلوى والمثلجات إلى جانب احتياجات المشروع من خدمات، كغرف خلع الملابس والمخازن والإدارة.