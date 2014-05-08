رئيس جامعة القاهرة يشيد باكتشاف كلية الآثار لمقبرة فرعونية

أعرب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته وتقديره لجهود بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة التى اكتشفت فى حفائرها هذ الموسم مقبرة أثرية جنوب الطريق الصاعد لهرم "أوناس" المجاور لهرم "زوسر" بمنطقة سقارة، كاملة النقوش والزخارف وبحالتها الأصلية وبألوانها الزاهية وهى تخص رئيس سجلات الجيش "باسر" فى الأسرة العشرين من الدولة المصرية الحديثة فى التاريخ الفرعونى "عصر الإمبراطورية".

وأكد نصار، خلال زيارته صباح اليوم، للمقبرة الأثرية بحضور وزير التعليم العالى الدكتور وائل الدجوى ووزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم والدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على أهمية هذا الاكتشاف خاصة أنها مقبرة كاملة المناظر والنقوش والألوان والتصميم المعمارى المتكامل، مشيراً إلى دور حفائر كلية الآثار فى اكتشافات أثرية سابقة لمكونات الحضارة المصرية القديمة التى أبهرت العالم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار، خلال بيان إعلامى للجامعة، اليوم، أنه تم بدأ العمل بالحفريات فى تلك المنطقة فى أكتوبر من العام الماضى وانتهت البعثة التى ترأستها الدكتورة عُلا العجيزى العميدة السابقة للكلية وأستاذة الآثار القديمة بالكلية، المكونة من عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين وعمال ورسامين ومفتش وزارة الآثار المرافق للبعثة، من هذا الاكتشاف الهام الذى يضيف لكنوز الحضارة المصرية القديمة.