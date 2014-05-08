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سر الحذاء الذي تقاضت عنه التركية ياسمين ربع مليون دولار

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سر الحذاء الذي تقاضت عنه التركية ياسمين ربع مليون دولار سر الحذاء الذي تقاضت عنه التركية ياسمين ربع مليون دولار

الخميس 08-05-2014 17:53

بعد إيقاف مسلسلها البوليسي الأخير "جناية" لعدم تحقيقه نسبة مشاهدة مقبولة، عادت الممثلة التركية نورجول يشلشاي الشهيرة بياسمين إلى الأضواء مجدداً، من خلال إعلان تلفزيوني.
الإعلان يرتكز على جاذبية نورجول، حيث تمشي في الهواء وفوق السيارات بحذائها العالي، وهو الإعلان الثاني الذي تقدمه مع شركة (derimod) التركية بعد إعلانها الأول للجاكيتات الجلدية، وقد تقاضت عن مشيتها المثيرة القصيرة هذه (500) ألف ليرة تركية أي ما يوازي الربع مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا الإعلان ضمن عقد إعلاني موقّع بينها وبين الشركة لتقديم إعلانات خاصة بمنتجاتها من الأحذية لعام كامل.
يبقى أن نذكر أنّ نورجول أكدت أنها لا تعاني من مشاعر الإحباط بعد إيقاف مسلسلها الجديد، لادراكها بأن جمهورها اعتاد عليها بأدوار رومانسية وطلة دافئة وحميمة أبعد ما تكون عن الإثارة والجرائم والدم.

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