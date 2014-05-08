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ماجد المهندس يحلّق في منطاد على علو سبعة آلاف قدم

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ماجد المهندس يحلّق في منطاد على علو سبعة آلاف قدم ماجد المهندس يحلّق في منطاد على علو سبعة آلاف قدم

صوّر الفنان ماجد المهندس كليب لأحدث أغنياته بعنوان "ما عاد باقي"، في تركيا وتحديداً مدينة "كبدوكيا" التّي تبعد ثمانمائة كيلو متر عن مدينة "اسطنبول"، الأغنية هي من كلمات الشّاعر محمد عبد الرحمن والحان ماجد المهندس نفسه، والتوزيع الموسيقي للمايسترو مدحت خميس.

وحلّق الجميع على متن منطاد على علو سبعمائة ألف قدم وبدرجة حرارة منخفضة، من أجل تحقيق مشاهد رائعة تبهر من يشاهد العمل، وذلك لمدة يومين تحت إدارة المخرج المبدع فادي حداد، وقد استغرق المخرج حداد أكثر من شهريين للتحضير لهذا العمل الكبير، ومن المقرر أنّ يُعرض بشكل حصري على محطات روتانا الفضائية، الشركة المنتجة لأعمال الفنّان ماجد المهندس.

 

 

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