ماذا قالت إلهام علي عن تجربتها في تصوير مسلسل "ريحانة" مع الممثلة حياة فهد؟

أثنت الفنّانة السعودية الشّابة إلهام علي على أهمية تجربتها الجديدة فى المسلسل التلفزيوني الخليجي الجديد "ريحانة"، مؤكدة في تصريح صحفي أنّ هذا المسلسل منحها فرصة ذهبية للوقوف أمام النّجمة القديرة حياة الفهد التّي وصفتها بأنّها خير من يستحق لقب "سيدة الشاشة الخليجية".

عند إخبارنا عن طبيعة دورها قالت علي: "أجسّد في "مسلسل ريحانة" شخصية فتاة تتعرض لكثير من المشاكل التّي تكاد تدمّر حياتها، مما يجبرها اللجوء إلى إحدى الدور الاجتماعية، حيث تلقى الرعاية على يد "ريحانة" ولكن يأتي ذلك بعد رحلة مشبّعة بالألم والقسوة والتعب النفسي" .

وعن طبيعة التحربة قالت إلهام علي: "أهمية هذة التّجربة بالنسبة لي تأتي من خلال عدة محاور؛ أولها يتمثّل بالوقوف أمام قامة فنّية شامخة بمكانة الفنّانة القديرة حياة الفهد".

كما أتشرّف، أردفت إلهام على، "بأنّ أغلب مشاهدي كانت معها، فكانت الموجّهة والرّاعية التّي تعطي بلا حدود وبمحبة حقيقية، وهذا ما أشاع أجواء من المحبة والاستقرار على أجواء فريق العمل بكامله، تحت قيادة المخرج سائد الهواري".

واعتبرت على أنّ هذه التجربة "انفتاح والانطلاق إلى الفضاء الخليجي الأرحب وسيشكّل محطة أساسية في تجربتي الفنّية التّي كانت بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، حيث أوصف فى كثير من الأحيان بأنني إبنة المملكتين، وهو مصدر فخر واعتزاز لي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"